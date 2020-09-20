63’lük mühendisin örnek at sevgisi
Kayseri’de mühendis olarak görev yapan 63 yaşındaki Halil İbrahim Önal, 10 yıldır katıldığı atlı dayanıklılık yarışmalarında gösterdiği performansla gençlere taş çıkartıyor.
Talas Belediyesinde mühendis olarak çalışan Önal, “Bir insana bulaştığı zaman artık tedavisi, aşısı mümkün değil. Bu ölene kadar gider. Allah ömür verirse atın üzerinde durabildiğim müddetçe de binmeye devam edeceğim. At canlı bir hayvan, akıllı bir hayvan, Hiç kimsenin tahmin edemediği kadar duygusal bir hayvan” diyerek at sevgisini dile getiriyor.