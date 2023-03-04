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Gündem 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı
Gündem

637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 21:20:00 -
637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu. Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı. Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi.

Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekiplerce mahalle muhtarına teslim edildi.

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