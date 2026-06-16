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Gündem 63 yıl kesinleşmiş hapis cezasını çekerken firar etmişti! Harekat halindeki araçtan indirilerek enselendi
Gündem

63 yıl kesinleşmiş hapis cezasını çekerken firar etmişti! Harekat halindeki araçtan indirilerek enselendi

Yeniakit Publisher
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63 yıl kesinleşmiş hapis cezasını çekerken firar etmişti! Harekat halindeki araçtan indirilerek enselendi

Yozgat’ta 54 ayrı dosya kaydı bulunan ve 63 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü hareket halindeki araçtan indirilerek enselendi. Suç makinesinin son durağı cezaevi oldu.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan dün firar eden H.İ.K. ile ilgili olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

‘Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 63 yıl 4 ay 22 gün olmak üzere toplam 54 dosyada kaydı bulunan firari hükümlünün otogar istikametinden Yerköy istikametine gittiği tespit edildi.
Seyir halindeki otomobil ekiplerce durdurularak firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlü adli işlemlerin ardından Yozgat 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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