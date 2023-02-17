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Yaşam 63 yaşındaki Zeki Amca herkesi duygulandırdı! Depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki!
Yaşam

63 yaşındaki Zeki Amca herkesi duygulandırdı! Depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki!

63 yaşındaki Zeki Şahbaz, uzun yıllar kendisi için ekmek teknesi olarak gördüğü arabasını satıp depremzedelere bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 20:35:00 -

İstanbul Sultangazi'de yıllarca su tesisatçılığı yapan 63 yaşındaki Zeki Şahbaz isimli emekli vatandaş, yıllarca ekmeğini kazanmak için kullandığı 1975 model otomobilini satıp parasını depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

Şahbaz, su tesisatçılığı yaparken kullandığı yol arkadaşı arabasını depremzedeler için satmaya karar verdi. 1975 model otomobil 45 bin lira karşılığında kısa sürede alıcı buldu. Pazartesi uyandığında aracını depremzedeler için satılığa çıkarmak istediğini eşine söylediğini belirten Zeki Şahbaz, "Eşim 'Mal senin, bağışlayabilirsin' dedi. Yakın hemşehrim İbrahim bey ile görüştük o da 'ben arkadaşlar ile görüşürüm' dedi. Ben de 'arabam ne kadar yapar ise AFAD'a bağış yapıyorum' dedim. İbrahim bey de bir galerici ile görüştü ve 45 bin liraya arabayı sattık. Şimdi bu 45 bin liranın hepsini AFAD'a bağışlayacağım. Yani bütün depremzedelere bağış yapıyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun, vatanımız, milletimiz, devletimiz var olsun. Her zaman destek olmaya hazırız. Bir de 1992 model bir aracım daha var. Yeri gelirse sıkışırsak onu da satar depremzedelere bağış yaparım. Benim için sıkıntı yok. Bu bizim kendi emeğimiz. Ben su tesisatçısı emeklisiyim ve bu benim ekmek teknem, bununla çalışıyorum. Ama içimden geldi ben bunu depremzedelere bağışlıyorum. Yeri gelirse diğer aracımı da bağışlayabilirim. Sıkıntı yok benim için çünkü bu malı ben kazandım. 25 yıldır İstanbul'da bundan sonrada elimden gelen yardımlar ne varsa yapmaya hazırım. Devletimiz milletimiz var olsun, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun'' dedi.

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