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Aktüel

63 yaşındaki kadının yumurtalığından 23 santimetre çapında kitle çıkarıldı

2020-04-29 14:49:05 -
63 yaşındaki kadının yumurtalığından 23 santimetre çapında kitle çıkarıldı

VAN (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Van'a gelen kadının yumurtalığından 23 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut'a başvuran 63 yaşındaki F.K'nin muayenesinde yumurtalığında kitle olduğu tespit edildi.

Hastayı bilgilendirdikten sonra ameliyata alan Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil, başarılı geçen operasyonla kitleyi çıkardı.

F.K. ve yakınları, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara, Başhekim Doç. Dr. Sebahhatin Çelik ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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