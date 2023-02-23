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Dünya 6.3 şiddetinde depremle sallandılar!
Dünya

6.3 şiddetinde depremle sallandılar!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:46:00 -
6.3 şiddetinde depremle sallandılar!

Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın doğusundaki Halmahera Adası’nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

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