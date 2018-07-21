6284’ün mimarları gitti

Kadına şiddeti önleme bahanesiyle hazırlanan ancak Türk aile yapısına zıtlık içeren hükümleri sebebiyle ailelerin parçalanmasına, eşlerin cinnete sürüklenmesine, cinayet vakalarının körüklenmesine sebeb olan 6284 sayılı kanunun mimarı olan CHP’li milletvekilleri yeni dönemde TBMM çatısı altında yer almadı. 6284 enkazını milletin omzuna yükleyen 10 CHP’liden 8’i siyasetten silindi.

CHP’NİN MİLLETE ATTIĞI KAZIK

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni kopya edilerek 2011’de kanun teklifi hazırlamış ve TBMM gündemine sunmuştu. ‘Feminazi’lerin baskısıyla hazırlanan teklif, kadına şiddet bahanesiyle 25.07.2011 tarihinde, 24/2 Yasama Dönemi’nde Meclis’e taşınmıştı.

Aile içinde en ufak tartışmada dahi babayı 6 ay yuvasından uzaklaştıran, uzaklaştırma kararı alırken şiddet uygulandığına dair herhangi bir delile ihtiyaç duymayan, boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına neden olan 6284 sayılı kanun 08.03.2012’de “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” adıyla yasalaştı.

2’Sİ KALDI, 8’İ SİLİNDİ GİTTİ

Türk aile yapısına balyoz gibi inen kanunun teklif metninde 10 vekilin imzası yer aldı. Akif Hamzaçebi’nin öncülük ettiği 10 vekilin tamamı CHP’lilerden oluştu.

6284 enkazının ardından günümüze kadar gelinen süreçte söz konusu 10 milletvekilinden yalnızca Akif Hamzaçebi veSezgin Tanrıkulu vekillik görevine devam ettirildi.

6284 faciasına imza koyarak aileleri büyük bir yıkıma sürükleyen 8 milletvekili ise hem CHP’den hem de TBMM’den kapı dışarı edildi.

Teklif metninde imzası olan dönemin Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova sonraki dönemde CHP’den aday gösterilmedi. Feminist duruşuyla dikkat çeken Akova’nın Meclis’e sunduğu son kanun teklifi ise, “Kadın Bakanlığı” kurulması yönünde oldu.

6284’e imza koyan İzmir Milletvekili Hülya Güven de 24. Dönem’in sona ermesinin ardından partisinden uzaklaştırıldı.

KİMİSİ KOVULDU, KİMİSİ KAPI ÖNÜNE KONULDU

6284 enkazının mimarlığını yapan diğer CHP’lilerden Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek yasama döneminin sona ermesiyle birlikte kapı önüne konuldu.

İmzacı Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz 2014 yılında CHP’den ihraç edilerek kovuldu. 6284’ü toplumun başına bela eden Muğla MilletvekiliÖmer Süha Aldan da siyasetten silinen CHP’liler arasında yer aldı.

YUVALAR DAĞILDI, CİNAYETLER PATLADI

CHP’nin AK Parti iktidarı döneminde çıkardığı kanun olan ve yeni dönemde ya kaldırılması ya da revize edilmesi beklenen 6284, 2012’den bu yana hem aileye şiddet yasasına dönüştü hem de kadına şiddeti artırdı.

Şiddet olmasa dahi kadının en ufak şikayetiyle erkeklerin evlerinden 1 ila 6 aylık uzaklaştırılmasını öngören 6284’ün sebeb olduğu öfke patlamaları sonucu kadın cinayetleri 4 kat arttı.

6284’ün yürürlükte olmadığı 2011 yılında cinayete kurban giden kadın sayısı 121 iken, 6284’ün aile yıkıcı hükümlerinin uygulandığı ilk yıl olan 2012’de vaka sayısı iki kat artarak 210’a yükseldi. Cinayet sayısı 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e 2015’te 303’e, 2016’da 328’e, 2017’de 409’a çıktı.