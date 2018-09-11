0553 313 94 23

6284 zulmü bir can daha aldı

Eşleri en ufak bir şikayette dahi 6 ay süreyle yuvadan koparan, aileleri parçalayan ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olan 6284 sayılı kanun, çirkin yüzünü bu kez Kocaeli’de gösterdi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 6284 sayılı kanunla hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sait Parlakyıldız, cinnet getirerek eşini öldürdü.

11 Eylül 2018 Salı 12:16

HABER MERKEZİ Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kadına şiddeti önleyemeyen, aksine kadın cinayetlerini körükleyen 6284 sayılı kanun, bir vahşette daha çirkin yüzünü gösterdi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 6284 sayılı kanunla hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sait Parlakyıldız, cinnet getirerek ulaştığı evinde eşi Elif Parlakyıldız’ın ölümüne neden oldu.

YİNE CİNNET YİNE CİNAYET...

Eşleri en ufak bir şikayette dahi 6 ay süreyle yuvadan koparan, aileleri parçalayan ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olan 6284 sayılı kanun, bu kez Kocaeli’de yuva yıktı. Delilsiz bir şekilde savunması alınmadan hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sait Parlakyıldız (67), evine zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız’ın (45) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybederken, Sait Parlakyıldız’ın ifadesinde, eşini biriyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia ettiği bildirildi. Bu hazin vaka, 6284 sayılı kanunun altyapısını hazırladığı yeni bir cinayet olarak kayıtlara geçti.

6284 ÇIKTI KADIN CİNAYETLERİ PATLADI

6284’ün yürürlükte olmadığı 2011 yılında cinayete kurban giden kadın sayısı 121 iken, 6284’ün aile yıkıcı hükümlerinin uygulandığı ilk yıl olan 2012’de vaka sayısı iki kat artarak 210’a yükseldi. Cinayet sayısı 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e 2015’te 303’e, 2016’da 328’e, 2017’de 409’a çıktı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:16
  1. Kocaeli
  2. 6284 sayılı kanun
  3. yıkıcı kanun
  4. aile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    1. Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    2. Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi
    3. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
    4. Dozerle düzleme yapan işçi hayatını..
    5. Başkent'te alacak verecek meselesinde..
    6. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı..
    7. Çok konuşulan iddia için MEB'den..
    8. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    9. Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı..
    10. Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet..
    11. Yediğiniz tavuklar tavuk değil
    12. Yerli akıllı telefon fabrikasına 100..
    13. Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle..
    14. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    15. Şenol Güneş ezber bozdu!..
    16. Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi:..
    17. Yaşar Değirmenci: Hicret Müslüman için..
    18. Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17..
    19. Milli takıma gelmek istemeyen..
    20. AK Parti İzmir'de, Büyükşehir..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!