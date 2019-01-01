0553 313 94 23

6284 sayılı yasa tuzak kurduruyor

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda bulunan "Kadının beyanı esas alınır" ilkesi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

01 Ocak 2019 Salı 10:38
6284 sayılı yasa tuzak kurduruyor

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda yer alan “Kadının beyanını esas alınır” ilkesi birçok mağduriyete neden oluyor.

AB fonları ile desteklenen sözde kadın haklarını koruduğunu belirten örgütlerin dayatması ve bunlara destek veren bir kısım medyanın oluşturduğu kamuoyu baskısı ile TBMM tarafından çıkarılan 6284 sayılı kanun Türk toplum yapısına aykırı birçok durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Son yıllarda artan sorunlara dikkat çeken yazar Sema Maraşlı, bu konuda ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. TÜRKAD’dan Avukat Öznur Uslu ise, kanunun art niyetli kişilere fırsat sunduğunu belirterek yasada düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Mağduriyetler yaşanıyor

Yazar Sema Maraşlı, kadının beyanının esas kabul edildiği 6284 nolu yasanın birçok mağduriyete neden olduğunu belirterek din düşmanı bazı kişilerce bunun istismar edildiğini de kaydetti. Maraşlı, “Hapiste tuzak kurulan birçok imam var. İmam yanında öğrencisiyle kamere olmayan bir odaya girip sadece cüz alıyor ama çocuğu öğreten bazı aileler taciz iftirasını atıyor. Bunun yapan çocuğun ailesinin din karşıtı bir tutum içerisinde olduğu sonrasında anlaşılıyor. Maksat burada ‘imam onu yaptı bunu yaptı’ demek. Çocuk, ‘hoca beni kucağına aldı’ diyor ama o da yalan. Sonuçta 25 yıl ceza alıyor. Kamuoyunda da tacizci imam diye bilinerek hedeflerine ulaşan bir kesim oluyor” dedi.

Yasal düzenleme şart

Öznur Uslu yasadaki boşluktan faydalanmak isteyen art niyetlilerin önlenmesi için yasada düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, “Yasaya bir madde eklenerek belli bir süre içinde iddiasını delillerle ispat edemeyen kadın için yaptırım uygulanırsa, bu hakkın kadın tarafından kötüye kullanılması engellenir” diye konuştu.

Milat

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:38
  1. 6284 yasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar'da şüpheli paket alarmı! Bomba imha uzmanları...
    1. Üsküdar'da şüpheli paket alarmı! Bomba..
    2. AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!
    3. PKK/YPG rehineleri de götürüyor!
    4. Antalya'da narkotik timleri yılbaşı..
    5. Saadet Partisi'nde dört aday daha..
    6. Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
    7. Yine Taksim yine rezil görüntüler!..
    8. 6284 sayılı yasa tuzak kurduruyor
    9. Uyuşturucu ve kumar gençlerimizi..
    10. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü..
    11. Türkiye'ye gelenleri hudutta tavus..
    12. Binali Yıldırım'a tebrik telefonu!
    13. Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü
    14. 2019'un ilk bebeğine Recep Tayyip ismi..
    15. Ücretli poşet uygulaması bugün..
    16. Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen..
    17. Seçim süreci resmen başladı!
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması..
    19. Katil Esed yanlıları Şam'da yılbaşı..
    20. Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'nin..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı