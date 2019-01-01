6284 sayılı yasa tuzak kurduruyor

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda yer alan “Kadının beyanını esas alınır” ilkesi birçok mağduriyete neden oluyor.

AB fonları ile desteklenen sözde kadın haklarını koruduğunu belirten örgütlerin dayatması ve bunlara destek veren bir kısım medyanın oluşturduğu kamuoyu baskısı ile TBMM tarafından çıkarılan 6284 sayılı kanun Türk toplum yapısına aykırı birçok durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Son yıllarda artan sorunlara dikkat çeken yazar Sema Maraşlı, bu konuda ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. TÜRKAD’dan Avukat Öznur Uslu ise, kanunun art niyetli kişilere fırsat sunduğunu belirterek yasada düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Mağduriyetler yaşanıyor

Yazar Sema Maraşlı, kadının beyanının esas kabul edildiği 6284 nolu yasanın birçok mağduriyete neden olduğunu belirterek din düşmanı bazı kişilerce bunun istismar edildiğini de kaydetti. Maraşlı, “Hapiste tuzak kurulan birçok imam var. İmam yanında öğrencisiyle kamere olmayan bir odaya girip sadece cüz alıyor ama çocuğu öğreten bazı aileler taciz iftirasını atıyor. Bunun yapan çocuğun ailesinin din karşıtı bir tutum içerisinde olduğu sonrasında anlaşılıyor. Maksat burada ‘imam onu yaptı bunu yaptı’ demek. Çocuk, ‘hoca beni kucağına aldı’ diyor ama o da yalan. Sonuçta 25 yıl ceza alıyor. Kamuoyunda da tacizci imam diye bilinerek hedeflerine ulaşan bir kesim oluyor” dedi.

Yasal düzenleme şart

Öznur Uslu yasadaki boşluktan faydalanmak isteyen art niyetlilerin önlenmesi için yasada düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, “Yasaya bir madde eklenerek belli bir süre içinde iddiasını delillerle ispat edemeyen kadın için yaptırım uygulanırsa, bu hakkın kadın tarafından kötüye kullanılması engellenir” diye konuştu.

Milat