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Gündem 62 kişnin malvarlıkları donduruldu
Gündem

62 kişnin malvarlıkları donduruldu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 01:18:00 -
62 kişnin malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın malvarlığı dondurma kararı bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "PKK'ya finansman sağlamak" suçlamasıyla 62 kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, "Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
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