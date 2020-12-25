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Sağlık 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi
Sağlık

61 yeni ambulans İstanbul'a geldi

Ankara'dan İstanbul'a 61 yeni ambulans geldi. Araçların bir kısmı, eskileriyle yer değiştirecek. Bir kısmı da şehir genelinde yeni açılan 112 Acil Sağlık Merkezlerinde göreve başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 07:55:00 -
61 yeni ambulans İstanbul'a geldi

Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan saat 14.00'de hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne geldi. Konvoy halinde ilerleyen ambulanslar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken görsel şölen oluşturdu.

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak. Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilirken bir kısmı ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında kullanılacak.

Öte yandan İstanbul'a giriş yapan ambulansların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptığı anlar havadan da görüntülendi.

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