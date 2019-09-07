61 milyarlık dev holdingten yeni yatırımlar! Hem yönetiyor hem büyütüyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketleri devir aldıklarında aktif büyüklüklerinin 44,7 milyar lira iken, bugün 60,9 milyar lira seviyesinde olduğunu dile getirerek, “Bu şirketler TMSF kayyumunda genel olarak yüzde 36 seviyesinde büyüdüler’’ açıklamasını yaptı.

Uğur Soğutma için reklam

Ağırlıklı olarak dondurucu sektöründe faaliyet gösteren Uğur Soğutma’nın reklam yüzü olacağı açıklanan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’le imza töreninde konuşan Gülal, şirketin yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduğunu belirterek, ’’Ege bölgesinde sektöründe ihracat şampiyonudur. Sadece Ege bölgesinin değil ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından. 2 bin 500 çalışan sayımız var. Bölgenin önemli seviyede istihdam sağlayan şirketlerinden bir tanesi. 200 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. 6 sektörde faaliyet gösteriyor. Derin dondurucu, motorlu araçlarda, tıbbi medikal malzemeleri sektörü olmak üzere 6 sektörde faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.

Yıllık kârımız artıyor

Gülal, Uğur Soğutma olarak, 2018 yılını 1 milyar ciro ile kapattıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi: “Grubun konsolide cirosu 2017 yılında 1 milyar 65 milyon TL seviyesinde iken, 2018 yılını 1 milyar 214 milyon lira seviyesiyle kapattık. Burada ciroda olarak yüzde 14 seviyesinde bir artış söz konusu. Konsolide olarak, ciromuzu bu yıl itibarıyla 1,7 milyar lira ile kapatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan konsolide olarak yine Faiz, Amortisman ve Vergi Önce Kâr rakamlarına baktığımızda 2017 yılında 233 milyon lira iken, 2018 yılını 318 milyon lira ile kapattık. Yüzde 36 seviyesinde bir artış söz konusu oldu. 2017 yılı net kâr rakamımız 166 milyon lira iken 2018 yılını 227 milyon lira ile kapattık. Burada net kâr rakamında yüzde 37 seviyesinde bir artış söz konusu oldu.

2018 yılı içerisinde, bu sektörde yüzde 25 bir daralma oldu. 2019 yılını net 250 milyon TL karla kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Uğur Soğutma şirketimizin reklam yüzü olarak Rıdvan Dilmen hocamızla birlikte çalışacağız. Nazilli’nin iki gururunu bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Nazilli’nin futboldaki gururu Rıdvan Dilmen hocayı ve sanayide gururu Uğur Soğutma’yı bu projede bir araya getireceğiz. Rıdvan Dilmen hoca önümüzdeki dönemde Uğur Soğutma’nın reklam yüzü olarak bize katkı sağlayacak. Bu iş birliğinin Uğur Soğutma ve Nazilli’ye katkı sağlayacağını temenni ediyorum.”

Rıdvan Dilmen reklam yüzü oldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de futbol kariyerinin Nazilli Sümer Spor’da başladığını belirterek, “Uğur büyük bir marka. Sadece yerli ve milli bir marka olmasının ötesinde 100’ün üzerinde ülkeye ihraç yapan büyük bir şirket… Beraber büyüdüğümüz ve yürüdüğümüz yolda, bu büyük marka için elimden geleni yapacağım.”