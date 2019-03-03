60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 60 adetten fazla hassas güdüm kitinin TSK'ya teslim ediliğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 60+ adet hassas güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 60+ adet hassas güdüm kitinin (HGK) Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. SSB yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 günlük İcraat Programı kapsamında, çeşitli tiplerde 60'dan fazla hassas güdüm kiti güvenlik birimlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verdi. HGK nedir? TÜBİTAK-SAGE, ASELSAN ve Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı iş birliğiyle üretilen HGK, mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını güdüm yeteneği kazandırarak akıllı bombalara dönüştürüyor. HGK, ESA (Evrensel Silah Arayüzü) uyumlu olup F-35 uçağına entegre/sertifiye edilecek silahlar listesinde yer alıyor. 40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, mevcut bombalara her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırıyor. Böylece, uçaklar tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlayabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.