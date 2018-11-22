609 ilacı yerlileştirdik

Hacı Yakışıklı / Ömer Faruk Şahin Ankara

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Akit’e ilaçta yerlilik, şehir hastaneleri ve sağlık alanında düzenlemelere ilişkin özel açıklamalarda bulundu. “Hükümet olarak ilaç, aşı, tıbbı cihaz ve sarf malzemesinde yerli üretimi çok önemsiyor ve uzun zamandır destekliyoruz” diyen Bakan Koca, “Hedefimiz, stratejik önemdeki bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesi. Gerekli teşvikleri her koşulda sağlamaya kararlıyız. Geçtiğimiz dönemde dış etkenlerle yaşanan döviz kurundaki dalgalanma, kendimize yeterli olma hedefimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kere daha gösterdi. İlaç konusunda sadece dünyada var olan ürünleri ülkemizde tekrar üretmek ile sınırlı kalmamalıyız. İnnovatif ilaç çalışmalarına, yeni molekül bulma çalışmalarını da yürütmek zorundayız. Biyoteknoloji ürünleri, kişiselleşmiş tedaviler gibi birçok husus gündemimizde. Biz şimdi kullanılmayan kapasiteyi harekete geçiriyoruz. Bu kapasiteyle ihracat odaklı üretime de ağırlık vereceğiz. Bu konuda ülkemizin ciddi bilimsel teşvik imkânları var. TÜBİTAK ve yakın gelecekte Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) eliyle bu araştırmaları ve araştırma sonucu keşiflerin ticarileşebilmesi için teşvikler vermeyi planlıyoruz. 2016’dan beri 40 yeni tesis açıldı, 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Bunların maliyeti yaklaşık 3 milyar lira” bilgisini paylaştı.

Aşıda dev atılımla 6 milyarlık katkı!

Aşıda dışa bağımlılığı azaltacak çalışmalar hakkında bilgi veren Koca, “Türkiye genişletilmiş bağışıklama programını mecbur kılan ülkelerden biri. 12 hastalığa karşı aşılama yapılıyor. Nüfus büyük, dolayısıyla aşı ihtiyacımız da büyük. Aşıda ilk olarak, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz Hepatit-A aşısıyla başlıyoruz. Bu projenin kamu maliyesine katkısı 860 milyon lira olacak. 100 milyon doların üzerinde ihracat bekliyoruz. Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak” dedi.

İlaç fırsatçılarına gereğini yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık muhabirlerinin katıldığı kahvaltılı basın toplantısında, sağlık alanındaki gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. SMA hastalarına ilaçların sağlanması için değerlendirilmeye başlandığını belirten Koca, “Uygun görülen hastaların ilaca erişiminin önü açıldı. Bu ilacın geliştirilme aşaması Mart 2018’de tamamlandı. İlacı geliştiren firma bize ilaç ruhsatı için başvuru yapmadı. Bu ilacın kutusu 55 bin avro olmasına rağmen biz vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bu ilacı sağlayacağız. Ancak geliştirme maliyetinin çok üzerinde bu ilacı satan firmaya ‘Siz bu süreci fırsata çeviriyorsunuz. Biz gerekirse 55 bin avroyu vermeye devam ederiz. Hastalarımızında ilaçtan mahrum kalmasının önüne geçeriz’ dedik. Ancak önümüzdeki dönemde söz konusu ilacın 55 bin avroya satılmasını sağlayanlara ilişkin de ne yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Bu ilaçla ilgili olarak ruhsat serbestleştirilmesi adımlarını yürürlüğe koyacağız” diye konuştu.

SMA ilacına 168 başvuru oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Tip 1 ve 2’de toplam 168 hasta için ilaç başvurusu yapıldığını belirterek, “SMA hastalarımız tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. İlaca erişimde asla bir sorun olmayacak. Tip 1 SMA hastalarının ilaçları nasıl veriliyorsa, Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçları da aynı şekilde alınmaya devam ediyor olacak. SMA Tip 2 tanılı 127, SMA Tip 3 tanılı 41 hasta olmak üzere 168 hasta için ilaç başvurusu yapıldı” şeklinde konuştu.