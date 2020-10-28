600 yıllık Kefensüzen Camii küllerinden doğdu

Restorasyon çalışmalarını büyük küçük tüm tarihi eserlerde hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin göbeğinde yer alan ecdat yadigârı Kefensüzen Camii’ni tekrar ayağa kaldırdı. Fomara Doğanbey konutları arasında yer alan ve 1450’li yıllarda yaptırılan Kefensüzen Camii, Mevlid Kandili gecesi düzenlenen törenle ibadete açıldı. Restorasyon çalışmasıyla harim kubbe örtüsü yenilenerek aslına uygun hale getirildi. Son cemaat kısmı özgün şekliyle tekrar imal edildi. Özgün duvarlarının güçlendirme imalatları yapıldı. Cami içerisinde bulunan özgün kalem işleri restorasyon öncesinde koruma altına alınarak, tekrardan orijinal bölümlerine koyularak sağlıklaştırma işlemleri gerçekleştirildi. Bölge halkının kullanımı için bay-bayan ve engelli vatandaşlara yönelik tuvaletle abdestlik imalatları yapıldı. Avlu için sert zemin kaplama imalatları ile peyzaj imalatları bir bütün halinde tamamlandı. Restorasyon için 1.322.000 TL harcandı.

“Bursa restorasyonlarla ihya oluyor”

Vatandaşların da ilgi gösterdiği Mevlid Kandili programı öncesinde camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir ecdat yadigarını daha ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin sene-i devriyesi olan Rebiülevvel ayının 12. gecesini huzur içerisinde geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, Bursa’da meftun Süleyman Çelebi’nin ‘Mevlit’ eseriyle Peygamber Efendimizin camilerde anıldığını dile getirdi. 15’inci yüzyılın ikinci yarısında Hoca Mehmet tarafından yaptırılan ‘Kefensüzen’ caminin açılışını da mübarek günde yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve halkımızın hizmetine açıldı. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan altyapıya birçok alanda yeni yatırımlar yaparken, her karışı tarih kokan Bursa’yı restorasyon ve imarlarla da ihya ediyor. Hanlar Bölgesi’nin etrafı boşaltılıyor. Tarihi yapılar ortaya çıkarılıyor. Bey Sarayı canlandırılıyor. Osmanlı’nın hayat bulduğu Hisar Bölgesi ve civarı ayağa kaldırılıyor. Kefensüzen Camisi şehrimize hayırlı olsun. Herkesin kandilini tebrik ediyorum” dedi.





Mevlit Kandili programının ardından kurdele kesimiyle ‘Kefensüzen Cami ibadete açıldı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol tarafından cemaate ikramlık dağıtıldı.

Kefensüzen Camii

15. yüzyılın ikinci yarısında ‘Kefensüzen’ adı ile anılan cami, Hoca Mehmet tarafından yaptırıldı. 1950’li yıllarda yıkılan kubbesi ve minaresinin niteliksiz onarımı sonrasında özgün yapısı kayboldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı restorasyon çalışmasıyla cami tekrar özgün yapısına kavuşturuldu.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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