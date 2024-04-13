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Gündem 600 metrede yükseklikte kurtarma çalışmaları sürüyor! O bebek teleferikten böyle kurtarıldı
Gündem

600 metrede yükseklikte kurtarma çalışmaları sürüyor! O bebek teleferikten böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:02:00 -

Teleferik faciasında bir bebeğin kurtarılış anı böyle görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.


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Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 600 metre yükseklikte aralıksız sürüyor.

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