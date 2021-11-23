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Yerel 600 kiloluk ineği otomobille çalmaya kalkıştılar
Yerel

600 kiloluk ineği otomobille çalmaya kalkıştılar

Şanlıurfa’da çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:58:00 -
600 kiloluk ineği otomobille çalmaya kalkıştılar

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İneğinin çalındığını söyleyen bir vatandaş, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakoluna başvurdu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kamera kayırlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonucunda ineği çalan zanlıların S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. olduğu belirlendi.

600 kiloluk ineği otomobille satmaya götürdüler.

Takibe alınan şahıslar, çaldıkları ineği otomobille satmaya götürürken yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından İ.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. İnek sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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