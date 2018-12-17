60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı

Yaklaşık 60 yıl önce askeri üs ile aynı tarihlerde inşa edildiği belirtilen otobüs durağına günde 4-5 defa sefer yapıldığı belirtildi.

Aftenposten'de yer alan habere göre ülkenin Buskerud kentinde yer alan; kendi su ve enerji kaynağına sahip gizli askeri üs, olası bir savaş durumunda ülkenin yönetileceği nokta olarak belirlendi.

6 binadan oluşuyor

Ekim 1959'da açılan Norveç Sivil Savunma Dairesi'ne bağlı askeri üs Sentralanlegget altı binadan oluşuyor.

Olayın açığa çıkmasının ardından eskiden Norveç Ordusu için görev yapan emekli asker Jacob Børresen, askeri üs hakkında bir bilgisi olmadığını, bahsi geçen duraktan birkaç defa araçla geçtiğini fakat etrafta göze çarpan tuhaf bir duruma rastlamadığını söyledi.

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde görev yapan araştırmacı Njord Wegge'de Soğuk Savaş Dönemi'nden bu yana gizlilik konseptinin değiştiğine dikkat çekti.