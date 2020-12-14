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Kültür - Sanat 60 yıl sonra yurda getirildi! 1700 yaşındaki Kybele Türkiye’de
Kültür - Sanat

60 yıl sonra yurda getirildi! 1700 yaşındaki Kybele Türkiye’de

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye’ye geri getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:56:00 -
60 yıl sonra yurda getirildi! 1700 yaşındaki Kybele Türkiye’de

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Türkiye’de. Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, uzmanlarca M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, onbinlerce kilometre yolculuğun ardından ABD’den ana vatanına ulaştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek olan adak heykeli Kybele, daha sonra Afyonkarahisar’a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

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