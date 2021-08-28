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Dünya 60 yaşındaki kadın ölü soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı! Evinden liste çıktı
Dünya

60 yaşındaki kadın ölü soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı! Evinden liste çıktı

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde, defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 19:23:00 - 2021-08-28 19:28:39
60 yaşındaki kadın ölü soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı! Evinden liste çıktı

Fransız basınındaki haberlerde, Lievin'deki bir mezarlıkta 24 Ağustos'ta farklı saatlerde düzenlenen cenaze merasimleri sırasında defnedilmek üzere olan 2 kişinin naaşlarından kolye, küpe ve yüzükleri çalmakla suçlanan 60 yaşındaki kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin, bu kişinin evinde yaptığı aramada, yakın zamanda ölenlerin cenaze törenlerinin listesinin bulunduğu aktarıldı.

Gözaltı süresi sona erdikten sonra serbest bırakılan kadının 8 Nisan 2022'de hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

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