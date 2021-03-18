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Sağlık 60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Sağlık

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

50 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek? Koronavirüs salgınında mutlu sona ulaşabilmek için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 65 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor. Pek çok kişi 60 yaş üstünün ne zaman aşılanacağını merak ediyor. Peki, 60 yaş üstü ne zaman aşılanır? Kim aşı randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:38:00 -
60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs salgınında en çok merak edilen nokta kimin ne zaman aşı olacağı. Ülkemizde 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı olabiliyor. Ayrıya yüz yüze eğitime başlayan öğretmenle de aşı randevusu alabiliyor. Pek çok kişi ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 17 Mart Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin” dedi.

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