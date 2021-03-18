Koronavirüs salgınında en çok merak edilen nokta kimin ne zaman aşı olacağı. Ülkemizde 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı olabiliyor. Ayrıya yüz yüze eğitime başlayan öğretmenle de aşı randevusu alabiliyor. Pek çok kişi ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 17 Mart Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin” dedi.