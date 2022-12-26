60 yaş üstü dikkat! Covid 19, 60 yaş üstünü tehdit etmeye devam ediyor

Covid-19 pandemisi ülkemizde ve dünyada en çok ileri yaştakileri etkiledi. Pandemi sonrası dönemde dahi, hastalığın neden olduğu sağlık problemleri ileri yaştaki bireyleri tehdit etmeye devam ediyor. Liv Hospital İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan Covid-19 sonrası dönemde 60 yaş ve üstü bireylerde pandemi nedeniyle artan sağlık problemlerine dikkat çekti. Ölüm oranlarındaki artış ve gelişen hastalıklar ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Birkan İlhan bu yaş grubunun düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ölüm oranları arttı

Covid-19 geçiren 60 yaş ve üstü bireylerde hastalık sonrası dönemde, tüm nedenlere bağlı ölüm oranının iki kattan fazla arttığını belirten Doç. Dr. Birkan İlhan “Yapılan araştırmalar Covid-19 geçirenlerde, hastalık sonrası dönemde dahi ölüm oranlarının, bu hastalığı geçirmeyenlere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yurt dışında yapılan ve sonuçları dünyanın en prestijli tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmada, Covid-19 geçiren 60 yaş ve üstü bireylerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranının, uzun dönemde iki kattan fazla arttığı gösterildi. Özellikle kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında artış görüldüğü bildirilen bu çalışmada Covid-19 geçiren bireylerde erken ve uzun dönemde zatürre ve KOAH gibi solunum hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, akciğer, mesane, pankreas, karaciğer, kolon ve yumurtalık kanserlerine bağlı ölüm riskinin ciddi oranda arttığı görüldü” dedi.

Diyabet ve Alzheimer gelişiyor

Özellikle kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında artış görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Birkan İlhan, Covid-19 geçiren bireylerde gelişen hastalıklara da dikkat çekerek “Pandemi döneminde 60 yaş ve üzeri bireylerde, erken dönemde diyabet, idrar yolları hastalıkları ve Alzheimer hastalığı, orta ve uzun dönemde ise diyabet ve yaygın vücut enfeksiyonu geliştiği gösterildi” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Birkan İlhan “Bu sonuçlar Covid-19 geçiren yaşlı bireylerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini gösteriyor” dedi. İlhan Covid-19'un kronik hastalıkları alevlendirebileceğinin, akciğer atardamarında kan basıncı artışı ve kanser riskini artırabileceğinin veya mevcut kanserin ilerlemesini hızlandırabileceğinin öngörüldüğünü de hatırlattı.

65 Yaş Üstüne Özel “Sağlıklı Yaş Alma Kliniği”

Liv Hospital İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan 65 yaş ve üstü bireylerin ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkan özel ve farklı sağlık ihtiyaçlarının pandemi sonrasında daha da önem kazandığına dikkat çekti. “Liv Hospital’da 65 yaş ve üstü bireylerin teşhis, tedavi ve takip olarak tüm sağlık ihtiyaçlarına Sağlıklı Yaş Alma Kliniği’nde hizmet veriliyor. Covid-19 geçirmiş olsun veya olmasın bu yaş grubunun pandemi sonrası artan tüm sağlık ihtiyaçları, kişiye özel yaklaşımla planlanıyor. Düşme, kırık riski ve idrar problemleri; unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri; kas erimesi, kas kuvveti ve denge problemleri ile çok sayıda ilaç kullanımı ve buna bağlı yan etkiler gibi çok çeşitli sağlık problemine cevap veriliyor.” Uzun dönemde özellikle Covid-19 geçirmiş olan yaşlı bireylerde kronik hastalıkların ve ölüm oranlarının, kas güçsüzlüğü, eklem problemleri ve düşmelerin, beslenme yetersizliğinin, depresyon ve anksiyetenin artış gösterdiğini hatırlatan Doç. Dr. Birkan İlhan, bu grubun düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini sözlerine ekledi.