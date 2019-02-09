60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Bakanlığın Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Bu atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524’e çıktı. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89’dan yüzde 91’e yükseldi” bilgisini paylaştı. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Toplam kontenjanın yüzde 74,5’i bu iki bölgede illere verilmiş oldu. Bu bölgeleri bin 756 kontenjan ile İç Anadolu, bin 229 kontenjan ile Akdeniz, bin 34 kontenjan ile Karadeniz, 768 kontenjan ile Marmara ve 305 kontenjan ile Ege Bölgesi izledi. En çok kontenjan ayrılan ilk 10 il ise Şanlıurfa (2 bin 605), Van (bin 613), Gaziantep (bin 145), Diyarbakır (bin 142), Şırnak (bin 93), Ağrı (bin 9), Mardin (821), Hatay (794), Muş (781), Bitlis (600) oldu. Öte yandan en çok kontenjan ayrılan ilk 10 alan ise şöyle oldu: “Sınıf öğretmenliği (3 bin 47), İngilizce (2 bin 38), din kültürü ve ahlak bilgisi (bin 910), okul öncesi öğretmenliği (bin 601), ilköğretim matematik öğretmenliği (bin 401), Türkçe (bin 903), Rehberlik (bin 56), Özel Eğitim (bin 2), Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi (919), Beden Eğitimi (845).”