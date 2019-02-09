0553 313 94 23

60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Son atamayla birlikte Türkiye genelindeki öğretmen sayısı 940 bin 524’e çıktı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:46
60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. 

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Bakanlığın Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Bu atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524’e çıktı. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89’dan yüzde 91’e yükseldi” bilgisini paylaştı. Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Toplam kontenjanın yüzde 74,5’i bu iki bölgede illere verilmiş oldu. Bu bölgeleri bin 756 kontenjan ile İç Anadolu, bin 229 kontenjan ile Akdeniz, bin 34 kontenjan ile Karadeniz, 768 kontenjan ile Marmara ve 305 kontenjan ile Ege Bölgesi izledi. En çok kontenjan ayrılan ilk 10 il ise Şanlıurfa (2 bin 605), Van (bin 613), Gaziantep (bin 145), Diyarbakır (bin 142), Şırnak (bin 93), Ağrı (bin 9), Mardin (821), Hatay (794), Muş (781), Bitlis (600) oldu. Öte yandan en çok kontenjan ayrılan ilk 10 alan ise şöyle oldu: “Sınıf öğretmenliği (3 bin 47), İngilizce (2 bin 38), din kültürü ve ahlak bilgisi (bin 910), okul öncesi öğretmenliği (bin 601), ilköğretim matematik öğretmenliği (bin 401), Türkçe (bin 903), Rehberlik (bin 56), Özel Eğitim (bin 2), Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi (919), Beden Eğitimi (845).” 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:46
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Muş
  5. Mardin
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Diyarbakır
  9. Bitlis
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  13. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu
  14. Başöğretmen Salonu
  15. sözleşmeli öğretmen
  16. sözleşmeli öğretmen ataması
  17. Doğu Anadolu Bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 trafik Cezaları (Kırmızı Işık-Hız Limiti-Kış Lastiği) ne kadar oldu?
    1. 2019 trafik Cezaları (Kırmızı Işık-Hız..
    2. KPSS 2019 başvuruları ne zaman 2019..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en..
    4. Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan..
    5. Filistin'den ABD'ye rest! Katılmıyoruz
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel..
    7. Otomotiv ihracatı istikrarını korudu
    8. Minik Songül'e ilk yaşında hastanede..
    9. Bedelli askerlik ile ilgili sıkça..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda..
    11. TİKA'dan Afganistanlı doktorlara destek
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik..
    13. Trump'tan şaşırtan çıkış: Kuzey Kore..
    14. Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım
    15. 60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen
    16. 2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki..
    18. Bakan Gül Yargı Teşkilatı..
    19. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    20. Erdoğan: George’a Hans’a önayak..
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!