60 milyon metrekare hazine arazisi yatırıma açılacak

2022 yılı Bütçe Gerekçesi’nde yer alan verilere göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca, proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de Hazine taşınmazları arz edilecek. Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu amaç doğrultusunda, yatırım ve istihdamın teşviki için oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek “www.milliemlak.gov.tr” adresli web sitesinde ilana çıkarılacak ve yatırımcılara arz edilecek. Bu kapsamda 2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı vatandaşlara sunulacak.

4 Projeye yatırım alanı

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Yerli Otomobil Projesi başta olmak üzere 2020 yılında 27,8 milyar lira yatırım tutarlı, 6 bin 500 kişilik istihdam taahhüdü olan 4 proje için 9 milyon 28 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde irtifak hakkı verildi.