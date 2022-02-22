60 milyar liralık destek paketi başvuruları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor. Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon Tl'yi buluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon Tl'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak.

İşletme Harcamaları Destek Paketi'nde KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek.

Kimler yararlanacak?

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

Vade kaç yıl olacak?

Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler, 24 ayı ödemesiz azami 120 ay vadeyle kredi çekebilecek. İşletme kredisi ise 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeyle kullanılabilecek.

Hangi şartlar gerekiyor?

İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.