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60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT yetişti

Erzurum'da otlatılmaya çıkarılan sürüden ayrılan bir inek, gittiği kayalık alandan 60 metrelik uçuruma atladı. Şans eseri zarar görmeyen hayvan, köylüler ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:51
60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT yetişti

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kayalıklardan düşen inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köylüler ve AKUT ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Şenkaya ilçesi Gözalan köyü kırsalında otlatılmaya çıkarılan sürüden Muhsin Atmaca adlı vatandaşın ineği kayalık alana gitti. Buradan uçuruma atlayan hayvan yaklaşık 60 metreden şans eseri yumuşak toprak üzerine düştü. Mahsur kalan hayvanı bulundukları yerden köylüler ve AKUT ekipleri kurtardı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:51
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