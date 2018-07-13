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60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak

Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 15 Temmuz’un yıldönümü ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:15
60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak

HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Ankara’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünün yaklaşmasıyla ilgili gazetecilere konuşan Sinan Burhan, “Bugün tarihi bir anı anmak ve anlamak için buradayız. 15 Temmuz darbe sürecini o kanlı geceyi hatırlamak için buradayız. 60 yerel ve bölgesel kanalda 15 Temmuz logosu olacak. Bu acı ve kanlı darbe girişimini unutturmamak için milletimizi bilgilendireceğiz. Bir hafta boyunca darbe karşıtı yayınlar yapacağız. Darbenin arka planını inceleyeceğiz, hedefinin ne olduğunu izah edeceğiz. Erol Olçak'ı, İlhan Varank'ı, Ömer Halis Demir'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anacağız” dedi. Darbe başarılı olsaydı on binlerce faili meçhul cinayet olacağı ve ekonominin en az 50 yıl geriye gideceği belirten Burhan, “Anadolu medyası her zaman darbeye 'dur' demiştir. Hiçbir zaman ara rejim arayışlarına destek olmadık. Yerel medya 27 Mayıs'ı, bazı ulusal medya mensupları gibi alkışlamadı, 12 Eylül'de yer almadı, 28 Şubat sürecinde darbeye karşı durdu. 17-25 Aralık darbesine de karşı durdu" diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:15
  1. Ankara
  2. Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan
  3. 15 Temmuz

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