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60 ay 0 faiz! KİPTAŞ geleneği devam ediyor

4 prestijli projesinde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunan KİPTAŞ, peşin alımlarda yüzde 15 indirim; vadeli alımlarda ise yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarını konut alıcılarına sunuyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:56
60 ay 0 faiz! KİPTAŞ geleneği devam ediyor

İBB iştiraki KİPTAŞ, Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta yıl sonu kampanyası başlattı. Oturuma hazır dairelerde peşin alımlarda yüzde 15 indirim sunan KİPTAŞ; vadeli alımlarda ise yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarını konut alıcılarına sunuyor.

Kazançlı yatırımın referansı olduk

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, İstanbul’un her bölgesinin gün geçtikçe değer kazandığını belirterek şunları söyledi: “KİPTAŞ olarak bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduk. Şimdi de 4 prestijli projemizde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunuyoruz. Sınırlı sayıdaki dairelerimizi yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarıyla sunuyoruz. Ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim seçeneğine de 4 projemizde yer veriyoruz. KDV oranlarının yüzde 8’e indirilmesi başta olmak üzere konut alımını kolaylaştırmaya yönelik yapılan teşvikler içinde hükümetimize teşekkür ederiz.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:56
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. KİPTAŞ
  4. Vaditepe Gölevleri
  5. Venezia Mega
  6. 5. Levent Güzeltepe
  7. Maltepe Evla Park
  8. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım

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