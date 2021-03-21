Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Bu sebeple ülkemizde 14 Ocak’ta aşı uygulaması başladı. Aşı sırası bekleyenler 60 yaş üzerinin ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, 60 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

60-65 yaş ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstünün aşı takvimiyle ilgili önceki günlerde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak” dedi.

Aşı randevusu MHRS internet sitesi veya uygulamasından alabilirsiniz. ALO 182’den de randevu almanız mümkün. MHRS şifreniz yok ise E devlet üzerinden de aşı randevusu alabilirsiniz.