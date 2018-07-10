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6 yıl önce üniversitede işlenen cinayetteki sis perdesi sürüyor

2012 yılında uğradığı bir ‘faili meçhul’ cinayet neticesi öldürülen Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam’ın katil veya katillerinin, aradan geçen 6 yıl içerisinde tespit edilememesi vicdanları yaralıyor.

10 Temmuz 2018 Salı 11:59
6 yıl önce üniversitede işlenen cinayetteki sis perdesi sürüyor

Muhittin Sağlam’ın kardeşi Mehmet Sağlam,  Akit’e yaptığı açıklamada, “Abim geride beş yetim çocuk ve bir gözü yaşlı eş bıraktı. Bize bu kötülüğü kimin neden yaptığını hala öğrenememiş olmamız da ayrı bir stres ve üzüntü kaynağı” şeklinde konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE BAŞSAVCI FETÖ’CÜ ÇIKTI

Cinayetin ardından emniyet ve adli makamların, “Siz hiç merak etmeyin. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bize bırakın” diyerek kendilerini oyaladığını ve yanılttıklarını kaydeden kardeş Sağlam, “Artık yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada en azından bu cinayeti kimlerin gizlemeye çalıştığı gün gibi ortada. Daha cinayetin işlendiği gün konuya ilişkin basın yasağı getiren dönemin Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Gür ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı E. Kürşat Demiralay ile bize, ‘O gece çok sisliydi. Bazı kameralar da arızalıydı’ beyanında bulunan Kastamonu Emniyeti’nin Müdürü Sami Uslu, FETÖ üyesi olmaktan tutuklandılar. Bu şahısların, abimin katline ilişkin de sorgulanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Abisi Muhittin Sağlam’ın görevi başında öldürülen ilk ve tek üniversite genel sekreteri olduğunu kaydeden Mehmet Sağlam, “Bu süreçte karartma uygulayan, kardeşimin telefonuna el koyup içeriğini ne yaptıklarını halen bilmediğimiz, dosyayı bize bile göstermeyen, hatta hatta delil toplamaya kapatan FETÖ çetesinin üzerine kararlılıkla gidilmesini cezaya çarptırılmalarını istiyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:59
  1. Muhittin Sağlam
  2. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri
  3. faili meçhul

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