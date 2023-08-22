6 yıl önce iflas eden dev havayolu şirketi geri dönüyor! Piyasa nasıl ayağa kalktıklarını tartışıyor

Air Berlin'in isim haklarının Sundair'in CEO'su Marcos Rosella tarafından satın alınmasının ardından, şimdi de Monarch'ın sektöre dönmeye hazırlandığı bildirildi. 2017 yılının ekim ayında 150 bini o anda yurt dışında olmak üzere, toplamda 450 bin rezervasyonla iflas eden İngiltere'nin ikonik hava yolu Monarch piyasaya geri dönüyor.

Özel bir röportaj veren Monarch Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Ellingham, şirketin yakında yeniden operasyonlara başlaması ile ilgili detayları açıkladı.

Kuruluşunun 55. yılında ikonik Monarch markasını yeniden gökyüzü ile buluşturduğu için gururlu olduğunu kaydeden Daniel Ellingham, Birleşik Krallık turizm sektörü için yeni ve güçlü bir şirketi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Monarch'ın yeniden kurulduğu anda Avrupa ve Birleşik Krallık'taki firmalardan yatırım aldığı belirtilirken, gerekli başvuruların yapıldığı ve resmi prosedürlerin devam ettiği bildirildi.

Monarch'ın Covid-19'un pazarda yarattığı boşlukları dolduracağını kaydeden Ellingram, pazara yeni girenler için fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

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İflas etmeden önce filosunda 35 adet Airbus A320 ile bir adet Boeing 737-800 bulunan Monarch'ın, aynı seri uçakları yeniden kullanmayı öngördüğü ve 15 adet uçak satın alınması için görüşmelerin başladığı kaydedildi.

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