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Gündem 6 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü firari yakalandı
Gündem

6 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü firari yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:34:00 -
6 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü firari yakalandı

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan D.Ö. isimli zanlının, ilçede bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. D.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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