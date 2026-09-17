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Gündem 6 yıl cezası vardı: Firari FETÖ’cü İzmir'de yakalandı!
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6 yıl cezası vardı: Firari FETÖ’cü İzmir'de yakalandı!

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6 yıl cezası vardı: Firari FETÖ’cü İzmir'de yakalandı!

İzmir’in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarına ilişkin yürütülen çalışma sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin (48) Çiğli'de olduğunu tespit etti.

Güzeltepe Mahallesi'ndeki belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler S.T'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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