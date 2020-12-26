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Aktüel 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı
Aktüel

6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:15:11 -
6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesince "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen "7 Bölge 7 Kültür" yarışmasının üçüncüsü 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya, 3 ile 6 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte katılarak memleketlerini tanıttı.

Yarışmada dereceye giren çocuklara sertifika ve kumbaraları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından verildi. Yarışmada Ağrı bölgesini tanıtan Besra Özkaya birinci olarak 1000 TL, Giresun bölgesini tanıtan Nisan Kesgin ikinci olarak 750 TL, Erzincan bölgesini tanıtan Zeynep İkra Dar ise üçüncü olarak 500 TL para ödülü kazandı.

Yarışmada üçüncü olan Dar, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı.

Yarışmaya katılan 45 çocuğa da içlerinde harçlık olan kumbara, sertifika ve hediye paketi gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, yarışmayla amaçlarının Yerli Malı Haftası kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerini tanıtmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendilerine hediye ettiğimiz kumbaralar ve özellikle de çocukların SMA hastalarına yardım edebilmek için bu parayı biriktireceklerini söylemeleri bizi çok duygulandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Toplumda bu farkındalığı oluşturabilmek çok önemli. Biz de bu konuda çok çaba gösteriyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak hepimizin görevi diye düşünüyorum."

Kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışlayacağını söyleyen 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar da "Erzincan'ın videolarını çektim. Erişte ve kayısı çektim. Paramı SMA hastalarına vereceğim." ifadelerini kullandı.

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