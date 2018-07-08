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6 yaşındaki Ufuk'tan acı haber!

Minik Eylül ve Leyla'dan gelen acı haber sonrasında 6 yaşındaki Ufuk'tan iyi haber bekleyen Türkiye yine acı haberle sarsıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:34
6 yaşındaki Ufuk'tan acı haber!

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.

Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.

Tatar'ın cesedinin kaybolduğu noktadan uzak bir bölgede bulunduğu öğrenildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un da ölüm haberinin ardından Ufuk'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

Kaybolan çocuktan acı haber geldi!

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:34
  1. Bitlis
  2. Hatay
  3. ufuk tatar
  4. Amanos Dağları

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