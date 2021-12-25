6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre cinnet getiren yabancı uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bina çevresinde ve daire içinde çalışma yaptı. Oğlunu öldüren babayla sürekli görüştüklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Tekin Güçlü olay hakkında konuştu. Babanın normalde oğluyla çok ilgili olduğunu belirten Güçlü, "Kirada oturuyorlar. Cinnet haliyle çocuğunu kesmiş. Normalde öyle bir insan değildi. Sakin, efendiydi. Her gün yanımıza gelirdi muhabbet ederdik. Çocuğuna çok ilgiliydi. Eşi sonradan gelmiş polise haber vermiş. Evde kendi boğazını da kesmiş, ambulansla hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları da vardı" dedi. Olay sonrası haberi alıp sokağa gelen bazı akrabalar sinir krizi geçirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.