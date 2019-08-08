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6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL bulunan çantayı çaldırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde parfümeri mağazasına giren kadın, işyeri sahibi kadının içinde 13 bin TL bulunan çantasını 6 yaşlarındaki çocuğa çaldırırken kameralara yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL bulunan çantayı çaldırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde parfümeri mağazasına giren kadın, işyeri sahibi kadının içinde 13 bin TL bulunan çantasını 6 yaşlarındaki çocuğa çaldırırken kameralara yakalandı. Çanta le birlikte mağazadan çıkan kadın aranırken, aynı kişinin daha önce de bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlendi.


Olay 4 Ağustos tarihinde Alanya’nın Avsallar mahallesinde bulunan bir parfümeri mağazasında yaşandı.Mağazaya 6 yaşlarındaki çocukla gelen ve kimliği belirlenemeyen kadın, yaptığı alışveriş karşılığında kasiyere 100 dolar verdi ve üzerini Türk Lirası olarak istedi. Kasiyer kadının bozuk para vermesi üzerine,kadın bütün para talep etti. Bunun üzerine işyeri sahibi Goncagül Ateş, el çantasının içinden çıkardığı bütün paralarla para üstünü verdi ve çantasını masanın üzerine bıraktı. Kimliği belirsiz kadın, para üstünü aldıktan sonra işyerinden çıkmak yerine alışverişe devam edip kasiyerin arkasındaki parfümeri ürünlerine bakmaya başladı. İşyeri sahibinin iki küçük çocuğunun da bulunduğu kasanın arkasında dolaşan kadın ve 6 yaşlarındaki çocuğu kısa bir süre sonra harekete geçti. Anne raftan aldığı birkaç malzemeyi elinde tutarken küçük çocuk, yavaş yavaş masanın üzerindeki çantaya uzandı ve annenin yaptığı ani bir perdeleme hareketiyle kimseye göstermeden çantayı aldı. Hemen annesinin arkasına geçen çocuk, cantayı kazağının altına sokup annesiyle birlikte kasanın önüne geldi. Burada da rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadının, aldığı malzemenin de parasını verip çıkışa yöneldi. Baktığı parfümeri malzemelerini de işyerine bırakan kadın ve çocuk, işyerinden çıkıp önce sol tarafa ilerledi sonra geri dönüp ters istikamete doğru gözlerden kayboldu. parfümeri mağazasında yaşananlar güvenlik kameraları taranıdan da saniye saniye kaydedildi. Aynı kadının daha önce de Konaklı mahallesinde hırsızlık yaparken kameralar tarafından tespit edildiği bildirildi.


Kimliği belirsiz kadın ve çocuk işyerinden ayrıldıktan sonra çantasının çalındığını fark eden ve güvenlik kameralarını izleyen Goncagül Ateş, hemen Jandarmayı arayıp yardım istedi. İncekum jandarma ekipleri bu kapalı kadınıve yanındaki 6 yaşlarındaki erkek çocuğunu bulmak için çalışma başlattı.


İşyeri sahibi Gongcagül Ateş çarşaflı bir kadının çocuğuyla birlikte gelip 2 adet boya aldığını ve 100 dolar verip karşılığında TL istediğini ve ödemeyi yaptığını söyledi. Gitmesi gerekirken parfüm almak istediğini söyledi. Ben parfümleri gösterirken kasada iki kızım oturuyordu, o tarafa yöneldi. Kasanın üzerindeki çantayı perdeleyerek çocuğuna aldırdı. Şüphelendim, onlar size yardımcı olamaz ben yardımcı olayım deyip kasadan uzaklaştırdım ama sonradan fark ettim çantanın olmadığını. Kameraları izleyince dehırsızlığı tespt edip Jandarmayı aradım" dedi. Çantanın içindeki paranın kira ve malzeme ödemesi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
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