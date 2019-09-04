0553 313 94 23

6 yaşında rahat nefes almaya başladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, doğuştan, burnunda tek taraflı tıkanıklık görülen 6 yaşındaki M.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:55
6 yaşında rahat nefes almaya başladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, doğuştan, burnunda tek taraflı tıkanıklık görülen 6 yaşındaki M. D., uygulanan endoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu.


Burnunda tek taraflı arka delik tıkanıklığı (koanal atrezi) olan ve altı yıldan bu yana aşırı burun akıntısı ve burun tıkanıklığı yaşayan hastanın, şikayetlerinin artarak devam etmesi üzerine aile, İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Serkan Gökpınar’a başvurdu. Op. Dr. Gökpınar tarafından ameliyat edilen hastanın, 6 yıldan bu yana çektiği sıkıntılar sona erdi.



“7-8 bin doğumda bir görülüyor”


Nadir görülen koanal atrezi hastalığı ile ilgili bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Serkan Gökpınar, “Koanal atrezi yani burunda doğumsal tıkanıklık, 5 bin ile 8 bin doğumda bir görülmektedir. Bu tıkanıklık, tek veya iki taraflı olabilir. Tıkanıklık tek taraflı görüldüğünde fark edilmesi uzun süreyi alabilir. Koanal atrezi de kesin tedavi cerrahidir. Endoskopik yöntemle uygulamış olduğumuz ameliyatla, hastaların rahat nefes almasını sağlıyoruz” dedi.



“Oğlum artık rahat nefes alıyor”


Ameliyatın ardından oğlu M.D’nin rahat nefes aldığını ifade eden S.D, “Doğumundan itibaren tek taraflı burun tıkanıklığı ve akıntı şikayeti devam eden oğluma koanal anestezi teşhisi konuldu ve bu durumun ancak ameliyatla son bulacağı söylendi. Birçok sağlık kuruluşuna başvurduk, fakat bu ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ardından Doktorumuz Serkan Gökpınar’a başvurduk. Oğlum başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Muayene sürecinden itibaren ilgisini esirgemeyen ve oğlumun ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktoromuza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru
    1. 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve..
    2. Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı..
    3. 41 Burda AVM’den ‘Kukuli’ etkinlikleri
    4. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini..
    5. Kaymakam Duru’dan yeni komutanlara..
    6. Araç Harp Müzesi kapandı
    7. Ege Bölge karması için seçmeler..
    8. Üniversite yönetiminden Ula Belediye..
    9. Dink cinayeti davası
    10. Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı
    11. Endonezya’da 20 araçlık zincirleme..
    12. Bozüyük’te kurtuluşun 97. yıl dönümü..
    13. Kadın yönetmenlerin kısa filmleri..
    14. Kaymakamlık başvuruları başladı mı..
    15. Kocası tarafından boğazı kesilerek..
    16. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
    17. Avrasya Üniversitesi akademik..
    18. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer..
    19. Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil..
    20. Karayolunda kapıyı açan sürücü..
    21. Başkan Pekmezci, Tuzcuzade..
    22. Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut..
    23. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil..
    24. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    25. Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali..
    26. Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
    27. Suudi asker Yemen sınırında öldü
    28. Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş..
    29. Kumluca’da yaşanan hortum beyaz..
    30. Falcao transferinde şok iddia
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!