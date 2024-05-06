“Bebek gelin” iftirasına ilişkin dava yeniden görülüyor

CHP ve besleme medyasının, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ve damadı Kadir Istekli’ye attığı “6 yaşında bebek gelin” iftirasına ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı. 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine istinafın bozma kararının ardından yeniden başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ve Kadir İstekli katıldı.Duruşmaya, gizlilik ve yayın yasağı kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Kızı H.K.G.'nin, kendisini kullanan çevrelerin etkisiyle babasına attığı iftiraya dayanamayan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, cezaevinde kalp krizi geçirmişti.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatı daha önce şöle açıklama yapmıştı

"Kamuoyunda "6 yaşındaki gelin" davası olarak bilinen İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/772 E sayılı dosyasının 23.10.2023 tarihli duruşmasında mahkemece karar verilmiş ve müvekkilimiz Yusuf Ziya Gümüşel hakkında 20 yıl hapis cezasına hükmolunmuştur." denilen açıklamada, "Mahkeme cezayı TCK md 103/2 uyarınca 16 yıl olarak vermiş daha sonra zincirleme suç hükümleri uyarınca ¼ arttırarak 20 yıla çıkarmıştır. Kanun lafzından da anlaşıldığı üzere mahkeme suçun işlendiği tarih itibariyle çocuğun 12 yaşından küçük olduğuna değil büyük olduğuna fakat 15 yaşından küçük olduğuna kanaat getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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"6 yaşında evlilik" iftirasının çöp olduğu vurgulanan açıklamada, "Yani mahkeme kamuoyuna yansıtılanın aksine evliliğin 6 yaşında değil HKG'nin kimlik yaşına göre 14,5 yaşında meydana geldiğin kabul etmiştir. Bir manada mahkeme eksik inceleme yapmasına, maddi vakıanın ortaya çıkması için başta HKG nin kemik testi yapılarak gerçek yaşının tespit edilmesine dair hiçbir talebimizi kabul etmemesine rağmen 6 yaşında nikah ve evlilik olduğu safsatalarına itibar etmemiştir." denildi.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatları karara yasal yollarla itiraz edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Duruşma günü salon dışında HKG'nin doğumunun evde 1996 yılında yapıldığına dair tanıklarımız hazır olmasına, müvekkilimizin kızının yaşını 2 yaş küçük yazdırdığını belirtmesine karşın bu haklı taleplerimiz mahkemece dikkate alınmamış ve mahkeme heyeti biz sanık avukatlarının bu taleplerini yüzümüze karşı gülerek reddetmiştir.

Yargılamanın oldu bittiye getirilmeye çalışıldığı, henüz tanıkların tamamı dinlenmeden 8 saatlik duruşma sonunda sanık ifadeleri alındıktan sonra flash bellekten mütalaanın çıkarıldığı, dini nikah şahitlerinin ve fotoğrafları çeken fotoğrafçının dahi zorla kapıya kadar getirildikten sonra güç bela dinlendiği, HKG'nın gerçek yaşının tespiti için kemik testinin elzem olduğunun defalarca belirtilmesine karşın bu taleplerimizin 'yargılamaya yenilik katmayacağı' gerekçesi ile reddedildiği bir yargılama sonucunda dahi 6 yaşında nikah ve evlilik safsatalarına itibar edilmemiştir.

Başta müvekkilimiz olmak üzere temsil ettiği camiaya ve bunlar üzerinden İslam’ın mücessem kurum ve kuruluşlarına olan kinlerinin kusmak için fırsat kollayan azgın azınlığın tüm dezenformasyonlarına karşın 6 yaşında nikah ve evlilik iddiaları tarihin karanlık dehlizlerine gömülmüştür.



Haksız ve hukuka aykırı karara karşı yasal itiraz yollarına başvuracağımızı ve adaletin sonunda tecelli edeceğine dair inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.