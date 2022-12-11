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Gündem 6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! O kadın bakın şimdi ne iş yapıyormuş
Gündem

6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! O kadın bakın şimdi ne iş yapıyormuş

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği yönündeki iddia, tartışmaları da sürdürüyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın "LGBT'cilerin ve komünistlerin eline düşmüş" dediği H.K.G.'nin ne iş yaptığı da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:43:00 -
6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! O kadın bakın şimdi ne iş yapıyormuş

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği yönündeki iddia, tartışmaları da sürdürüyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın "LGBT'cilerin ve komünistlerin eline düşmüş" dediği H.K.G.'nin ne iş yaptığı da ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulu’nda H.K.G. ile ilgili son gelişmeleri özetle şöyle anlattı: “Mağdur, kuruluşlarımızda kalıyor, okuma yazması yok, ilkokul diploması alınıyor. Aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor. Hayatını idame ettirecek şekilde yetişiyor. Dava, bize 2 Aralık 2022’de intikal etti, aynı gün müdahil olduk. Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için geç açıklama yaptık.”

 

Cübbeli Ahmet Hoca ne demişti?

Cübbeli Ahmet Hoca, H.K.G. olayıyla ilgili açıklamasında, genç kadınla ilgili 'çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, iki senedir kimlerin elinde olduğu sabit olmayan, LGBT'ci, komünist, feminist derneklerin elinde bulunan' iddiasını gündeme getirmişti.

 

 

 

 

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