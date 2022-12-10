6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! Annenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne diyor

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in eşi, 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara uğradığı iddia edilen H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli olarak ifade verdi.

İddialara ilişkin olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı, baba Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, Kadir İstekli hakkındaysa ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

"Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı"

Edinilen bilgilere göre, anne Gümüşel ifadesinde, kızı 16 yaşındayken Kadir İstekli ve annesinin kızını istemeye geldiğini söyledi. "Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir" diyen Gümüşel ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu.” dedi.

Fotoğraflar soruldu

"Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır.” diyen anne Gümüşel, ifadesinde şunları söyledi:

"Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.’dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Bu fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi Kadir İstekli’dir. Yine başında örtü Kadir İstekli’nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.’dir.

"Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır"

Kızım H.K. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli’den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli’den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.’yı Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye’de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli’den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır.”