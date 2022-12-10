Birgün gazetesi, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.yi 6 yaşında evlendirdiği iftirasını attı.

Birgün'e CHP'nin yayın organı Halk TV'de çomak tutarken İslam ve Müslüman düşmanları saldırıya geçti.

"Kahrolsun şeriat" sözleri ile Allah'ın dinine savaş açan çevreler hemen "Tarikat ve Cemaatler Kapatılsın" şeklinde etiket açtı.

Saadet Partisi'nin kol kola girerek ittifak yaptığı CHP'de bu kalleşliğe sahip çıktı. İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere milletvekilleri ve belediye başkanları bu iftirayı sahiplenerek kin ve nefret kustu.

Davutoğlu'nun beslemesi Karar da operasyona katıldı

Birgün'ün iftirasını sahiplenen çamur medyasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun beslemesi Karar gazetesi de katıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "'6 yaşında evlendim' ya da 'Biliyor musun, ben II. Jüstinyanus’um'" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi birinci sayfaya başlığı atmış:

“Alçaklık, çürümüşlük, şerefsizlik”

Bu hakaretler kim için yapılıyor?

Cumhuriyet gazetesinde, Hz. peygamberin cübbesi ile, sarığı ile, sakalı ile, tesbihi ile karikatürize edildiği bir hoca için yapılıyor..

Niçin yapılıyor?

Hocanın kızı, psikolojik bunalım geçirmiş, şu an bir psikologa götürülse, “maalesef ..” diye başlayan cümlelerle rahatsızlığı raporlanacak ifadesi sebebi ile..

Ne demiş kızımız, “Ben altı yaşında evlendim..”

Üniversite yıllarımda, kafayı üşüten bir arkadaşımız vardı..

“Biliyor musun, Ben Roma kralı II. Justinyanus’um” diyordu..

Ben de, ne yapayım, gönlü hoş olsun diye..

Oturup kırk saat, “Sen Roma kralı da değilsin. Jüstinyanus da değilsin. Ne birincisi ne de ikincisisin” diye anlatmak yerine..

“Evet, ben de biliyorum.. Sen 2. Justinyanus’sun” diyor, geçiyordum..

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