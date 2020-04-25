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Yaşam

6 yapraklı güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır?

Güllaç yapımı oldukça basit bir tariftir. Ramazanda sıklıkla tüketilen güllaç, bir pakette fazla gelebiliyor. Yarım paketten güllaç yapmak isteyen ya da 6 yaprak, 7 yaprakla güllaç yapmak isteyenler için bu tarifi derledik. Güllaç yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları yazımızda bulabilirsiniz. Peki ama güllaç nasıl yapılır? İşte tam kıvamında, ölçülü ve 6 yapraklı cevizli güllaç tarifi...

2020-04-25 13:45:00 -
6 yapraklı güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır?

Güllacı bir gün önceden yaparsanız, yaprakların daha iyi ıslanmasını sağlayabilirsiniz. Servis esnasında da bir bardak sütle ıslattığınızda, enfes bir lezzet ve görüntü elde etmiş olacaksınız. İşte güllaç tarifi...

Malzemeler

  • 6-7 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 1,5 su bardağı şeker

Arası için;

  • 1,5 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz

Servis için;

  • Hazırlana şerbetten bir bardak kadar ayrılır ve servis esnasında üzerine dökülür.

Bu tarifle yeterince ıslak, kuru olmayan bir güllaç elde edeceksiniz. Sütü derin bir tencereye alın ve içerisine şekeri ilave edin. Şeker eriyip, süt bir taşım kaynayana kadar, ara sıra karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Güllaç tepsiniz yuvarlak ise direkt olarak içine dökerek ve güllaç yapraklarını dizerek çalışabilirsiniz. Fakat kare bir tepside yapıyorsanız, yayvan bir tepsiye sütü döküp, güllaç yapraklarını kırarak bu süte batırmalısınız.

Eli yakmayacak dereceye gelen sütü, güllacı hazırlayacağınız tepsinin dibine, 2 kepçe kadar dökün. 

Güllaç yapraklarının yarısını tepsinize göre yerleştirin. Arasına dövülmüş cevizi serptikten sonra, üzerine aynı şekilde yapraklarını dizmeye devam edin.

İşlem bittikten sonra streç filmle kaplayıp, minimum 5 saat kadar dolapta dinlendirin ve servis edeceğiniz esnada şerbetten ayırdığınız bir bardaklık karışımı üzerine gezdirin.

Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Şimdiden afiyet olsun...

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