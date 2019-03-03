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6. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası’na Türk damgası

Uluslararası Yoga Federasyonu’nun (UYF) İstanbul’da gerçekleştirdiği turnuvada dörtlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi, Selva Arı, Oktay Akay, Uğur Özkan altın madalyayı kazandı.

03 Mart 2019 Pazar 16:03
6. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası’na Türk damgası

Uluslararası Yoga Federasyonu’nun (UYF) İstanbul’da gerçekleştirdiği turnuvada dörtlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi, Selva Arı, Oktay Akay, Uğur Özkan altın madalyayı kazandı.


6. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası İstanbul’da gerçekleşti. Uluslararası Yoga Federasyonu’nun (UYF) İstanbul’da gerçekleştirdiği turnuvada dörtlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi, Selva Arı, Oktay Akay, Uğur Özkan altın madalyayı kazandı. Gümüş madalyayı Sevgi Canönde, Erdem Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Nurbahar Tüzüner ve Çiler Karataş ikilisi de bronz madalyanın sahibi oldu.


Türk Yoga sporcularının yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan’dan gelen sporcuların da katıldığı turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle ’Asana’ olarak adlandırılan yoga duruşlarını dansla harmanlayarak sundu. Yarışma nefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek yoga sporcularının beraber katıldığı turnuvada yaş sınırı yoktu. Esneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif sunumlar tam bir konsantrasyonla sunuldu.


Şampiyonanın ev sahipliğini yapan, Türk ve yabancı sporcular için ülkemizde uluslararası Yoga şampiyonalarının düzenlenmesine öncülük eden Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, yaptığı açıklamada, “Senelerdir devam eden çalışmalarımız sonucunda Yoganın bir spor olduğunu artık kanıtladık. Orijinalde Yoga bir spordur,başka sporlardan farklı olarak evrensel bir spordur; bir inanç sistemi, bir kültür, herhangi başka bir şey değildir. Orijinal Yoga Sistemi’ni olimpik bir spor olarak dünyaya takdim etmek istedik, bunun üzerinde senelerdir çalışıyoruz. 3 yıldır dünya çapında uluslararası yarışmalar, şampiyonalar organize ediyoruz. Dünyanın dört tarafından insanlarartık yarışmalar için Türkiye’ye geliyor. Yoganın spor olduğunu gösteriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:03
  1. sergi
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