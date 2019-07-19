Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha öldürüldü.
19 Temmuz 2019 Cuma 11:00
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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