Koronavirüs salgını 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıktı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından okullar kapandı ve uzaktan eğitim başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 12 Ekim’de başladı. Peki, 6. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

6. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

6. sınıfların okulla başlayacağı tarih merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kararın salgının seyrine göre verileceğini belirtti. Bu sebeple şu anda 6. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belli değil. Ancak 2-3 hafta içerisinde bir tarihin açıklanması bekleniyor.