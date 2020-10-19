6. Sınıflara okul ne zaman açılacak?
6. sınıflar bu hafta başlıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim alanında da sıkıntılar yaşandı. Eğitim uzunca bir süre uzaktan devam etti. 21 Eylül'de okullar okul öncesi ve 1. sınıflar için başladı. Okullarda alınan tedbirler sayesinde korkulan bir tablonun yaşanmaması sebebiyle 2,3,4,8 ve 12. sınıflar okullarına kavuştu. Ancak 5,6,7 ve 9,10,11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlamadı. Peki, 6. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıktı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından okullar kapandı ve uzaktan eğitim başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 12 Ekim’de başladı. Peki, 6. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
6. Sınıflara okul ne zaman açılacak?
6. sınıfların okulla başlayacağı tarih merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kararın salgının seyrine göre verileceğini belirtti. Bu sebeple şu anda 6. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belli değil. Ancak 2-3 hafta içerisinde bir tarihin açıklanması bekleniyor.