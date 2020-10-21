Yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitime kademeli olarak geçildi. 5.,6.,7. ve 9.,10., 11. sınıflar ise eğitimlerini halen uzaktan sürdürüyor. Peki, hangi gün yüz yüze eğitim başlıyor?

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | 7. sınıflar okula başlıyor mu?

20 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında eğitim de ele alındı ve önemli kararlar verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.