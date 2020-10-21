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Eğitim 6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | 7. sınıflar okula başlıyor mu?
Eğitim

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | 7. sınıflar okula başlıyor mu?

Hangi sınıflar okula başlıyor? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylarca okullarından uzak kaldı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Bu sebeple pek çok kişi 5.,6.,7.,9.,10. ve 11. sınıfların ne zaman okullarına döneceğini araştırıyor. Konu hakkında son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, hangi sınıflar okula başlıyor? | Ortaokul öğrencileri okula başlıyor mu? | 6. sınıflar hangi gün okula gidecek? | 7. sınıflar okula gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:00:00 -
6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | 7. sınıflar okula başlıyor mu?

Yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitime kademeli olarak geçildi. 5.,6.,7. ve 9.,10., 11. sınıflar ise eğitimlerini halen uzaktan sürdürüyor. Peki, hangi gün yüz yüze eğitim başlıyor?

6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | 7. sınıflar okula başlıyor mu?

20 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında eğitim de ele alındı ve önemli kararlar verildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

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