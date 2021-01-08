6 sektör güçlendi

Gülle, “Yıllık bazda ihracat rekoru kıran sektörler 7 milyar 301 milyon dolarla hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla yaş meyve-sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla meyve-sebze mamulleri oldu” diye konuştu. Gülle, ayrıca “2020 genelinde ihracatta başı 25 milyar 549 milyon dolarla otomotiv sektörü çekti. 8 milyar 263 milyon dolarla kimyevi maddeler ikinci, 17 milyar 143 milyon dolarla hazır giyim ise üçüncü sırada yer aldı” şeklinde konuştu. Her anlamda zorlu bir yılın geride bırakıldığını anlatan Gülle, “Ülke olarak seneyi pozitif büyümeyle kapatıyorsak bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde bir paya ulaşacağız. 2021’de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak” diye ekledi.