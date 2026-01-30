  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde
Gündem 6 sahte polisi gerçek polisler yakaladı
Gündem

6 sahte polisi gerçek polisler yakaladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
6 sahte polisi gerçek polisler yakaladı

Nevşehir’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alarak dolandıran 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte polis tuzağına 2 milyonluk vurgun: Jandarma 77 saat iz sürdü!
Sahte polis tuzağına 2 milyonluk vurgun: Jandarma 77 saat iz sürdü!

Yaşam

Sahte polis tuzağına 2 milyonluk vurgun: Jandarma 77 saat iz sürdü!

Vatandaşlar kahkahaya boğuldu: Polisten tebessüm ettiren anons
Vatandaşlar kahkahaya boğuldu: Polisten tebessüm ettiren anons

Gündem

Vatandaşlar kahkahaya boğuldu: Polisten tebessüm ettiren anons

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23