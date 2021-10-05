  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Siz bizim milli gücümüzsünüz

Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor

Akşener ve Babacan'ın ortak toplantısında kriz! Hemen U dönüşü yaptı

Dünyayı dehşete düşüren koronavirüs gerçeği! Salgından aylar önce sipariş etmişler

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Bir ilk olacak

Erbakan'dan Danıştay'a flaş çağrı: Şüphe uyandırıyor, bir an evvel durdurun!

Çipras'tan olay sözler: Pervasız bir yarışa sürüklüyor

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format! Fahiş fiyatların önüne böyle geçilecek

'Türkiye şok olacak' demişti! Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un ipliğini pazara çıkardı

Skandal ortaya çıktı... Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını onlara kestiler
Siyaset 6 partinin toplantısına alınmayan HDP, AK Parti'ye saldırdı!
Siyaset

6 partinin toplantısına alınmayan HDP, AK Parti'ye saldırdı!

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin TBMM'deki toplantısına alınmayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AK Parti'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 23:12:00 - 2021-10-05 23:59:16
6 partinin toplantısına alınmayan HDP, AK Parti'ye saldırdı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin hukukçu kurmayları üçüncü kez TBMM'de bir araya geldi. "Parlamenter sistem" konusunda gerçekleştirilen topantıya HDP alınmadı.

TBMM'deki 6 partinin toplantısına alınmayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise olmayan bir sorun üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sancar, "Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı?" dedi.

Erdoğan: Tüm boyularıyla çözdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM yasama yılı açılışındaki konuşmasında “Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına 'Kürt sorunu' denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük." demişti. Erdoğan'ın açıklamasını hedef alan HDP'li Sancar, "Biliyorsunuz Meclis aynı zamanda Kürt sorununda inkâr sözleriyle açıldı. Bu ülkenin en önemli sorunlarından birinin Kürt sorunu olduğunu söylüyoruz, aslında bunu herkes biliyor ama iktidarın başı, AKP’nin genel başkanı sorunu inkâr ederek yaptı konuşmasını." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, şunları söyledi:

"Erdoğan, 'Kürt sorunu denilen meseleyi hak ve özgürlükten kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük' dedi. Tabii gülebiliriz ama o kadar ciddi bir mesele ki gülerek geçiştirmek lüksümüz yok. Halklarımızın anlayabileceği sadelikte bu sözün nasıl bir çarpıtma anlayışını yansıttığını anlatmaya çalışalım."

"Bir yılda sorun nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı. Yani kendilerinin bitirdiği bir süreçle, ardından yürürlüğe koydukları savaş, inkâr, imha politikalarıyla yola devam ettiler. 'Kürt sorununu çözdük' diyebiliyorlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay