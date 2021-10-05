6 partinin toplantısına alınmayan HDP, AK Parti'ye saldırdı!

Yeniakit.com.tr

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin hukukçu kurmayları üçüncü kez TBMM'de bir araya geldi. "Parlamenter sistem" konusunda gerçekleştirilen topantıya HDP alınmadı.

TBMM'deki 6 partinin toplantısına alınmayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise olmayan bir sorun üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sancar, "Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı?" dedi.

Erdoğan: Tüm boyularıyla çözdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM yasama yılı açılışındaki konuşmasında “Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına 'Kürt sorunu' denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük." demişti. Erdoğan'ın açıklamasını hedef alan HDP'li Sancar, "Biliyorsunuz Meclis aynı zamanda Kürt sorununda inkâr sözleriyle açıldı. Bu ülkenin en önemli sorunlarından birinin Kürt sorunu olduğunu söylüyoruz, aslında bunu herkes biliyor ama iktidarın başı, AKP’nin genel başkanı sorunu inkâr ederek yaptı konuşmasını." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, şunları söyledi:

"Erdoğan, 'Kürt sorunu denilen meseleyi hak ve özgürlükten kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük' dedi. Tabii gülebiliriz ama o kadar ciddi bir mesele ki gülerek geçiştirmek lüksümüz yok. Halklarımızın anlayabileceği sadelikte bu sözün nasıl bir çarpıtma anlayışını yansıttığını anlatmaya çalışalım."

"Bir yılda sorun nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı. Yani kendilerinin bitirdiği bir süreçle, ardından yürürlüğe koydukları savaş, inkâr, imha politikalarıyla yola devam ettiler. 'Kürt sorununu çözdük' diyebiliyorlar."